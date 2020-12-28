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Почему НАТО провоцирует, а Россия предотвращает военные инциденты

© AFP 2019 / PETRAS MALUKAS
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Sputnik Абхазия
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О военно-политической ситуации, которая сложилась в 2020-м году, рассуждает военный обозреватель Александр Хроленко.

Александр Хроленко, военный обозреватель

Современные боевые действия сверхдержавы обречены на стремительное развитие по алгоритмам эскалации – вплоть до полного уничтожения противника всеми видами вооружения (или его капитуляции). России не нужна война. Москва выбирает "худой мир", отчетливо понимая, что отстающие в области оружейных технологий "партнеры" до поры не смогут переступить "красную черту".

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© Sputnik / Виталий Белоусов
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Заместитель руководителя российского военного ведомства Александр Фомин 27 декабря заявил: "Никому не советовал бы пытаться вести диалог с Россией "с позиции силы". Наряду с тем, что угроза силой является прямым нарушением Устава ООН, такие действия не останутся без должной ответной реакции с нашей стороны".

Минобороны РФ прямо предупреждает "партнеров": "Активность НАТО у границ России может привести к серьезным инцидентам". Острую реакцию вызывают рост присутствия Североатлантического альянса у российских границ и безответственные заявления отдельных западноевропейских политиков.

© AFP 2019 / DANIEL MIHAILESCU
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Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что в 2020 году на 15 процентов возросла "интенсивность разведывательных и демонстративных действий американских боевых самолетов и кораблей вблизи российских границ… США начали передислокацию боевых подразделений из Германии в Польшу и страны Балтии. Наращивается передовое присутствие американских кораблей в Арктическом регионе. Системными стали тренировки НАТО, проводимые одновременно у западных, южных и восточных рубежей России. Только в августе – сентябре в них участвовало 55 боевых самолетов, включая стратегические бомбардировщики, и 12 кораблей – носителей высокоточного оружия".

В такой обстановке РФ принимает "зеркальные" меры, и значительно опережает Запад в области высокотехнологичных вооружений.

Маниакальная интеграция

Если бы Пентагон и его европейские соратники имели на российском театре военных действий (ТВД) хотя бы половину шансов на военный успех, Москва давно ощутила бы на себе "проекцию силы" НАТО с целью "коррекции режима" – для дальнейшей эксплуатации территории страны в интересах коллективного Запада. Никто не забыл "Союзную силу" в Югославии, "Бурю в пустыне" в Ираке, "Рассвет Одиссея" в Ливии. Однако для подобных действий у Вашингтона и Брюсселя руки слишком коротки и слабы. У альянса просто нет ответа на высокотехнологичные российские "Авангарды", "Искандеры", "Цирконы", "Кинжалы", "Посейдоны", "Бореи-А" и "Ясени-М". Нет даже близких по характеристикам аналогов.

© Sputnik / Виталий Тимкив
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И все же, на фоне отставания в области гиперзвуковых вооружений в США не ослабевает стремление к "интегрированному могуществу" во всех сферах боевого применения. На исходе 2020 года Пентагон опубликовал новую стратегию "Преимущество на море" (вероятно, концепция «морского могущества в XXI веке» образца 2015 года уже устарела). Документ предполагает создание интегрированного морского могущества ВМС, морской пехоты и Береговой охраны США – для господства в Мировом океане по отношению к другим странам (мнение которых Вашингтон не интересует), и "действия США в текущем десятилетии определят морской баланс сил на оставшуюся часть XXI столетия".

Чем вызвана американская программа милитаризации Мирового океана на предстоящие 80 лет? Разумеется, тревогой относительно растущей мощи ВМС Китая и "возрастающим агрессивным поведением России". Якобы за китайской инициативой "Один пояс - один путь" скрывается военная экспансия с целью контроля над ключевыми морскими путями, а Россия "во время конфликта может нанести кинетический или киберудар по Вашингтону, европейским столицам или атаковать подводные коммуникационные кабели, что будет иметь последствия для глобальной экономики".

Министерство обороны РФ
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Авторы стратегии – крупные военачальники Майкл М. Гилдей, Дэвид Х. Бергер и Карл Шульц – явно переусердствовали в своей тревоге за судьбы связанных с морем 30 млн американских трудящихся, 90 процентов торговых перевозок на сумму 5,4 триллиона долларов в год, и потоки информации, передаваемые по подводным кабелям (10 триллионов долларов транзакций ежегодно).

 Адмиралы также склонны к опасным фантазиям: "Дальнобойные системы и гиперзвуковое оружие обеспечат глобальные возможности нанесения ударов по наземным целям. Логистические и вспомогательные корабли выйдут, чтобы заниматься дозаправкой, перевооружением, пополнением запасов, живой силы и ремонтом. Береговая охрана обеспечит безопасную, надежную и эффективную морскую транспортную систему, необходимую для поддержания сил в условиях войны". По совокупности усилий "моря останутся под контролем США" (вот, почему Вашингтон не ратифицировал основополагающий документ для международной деятельности – Конвенцию ООН по морскому праву от 1982 года).

© AFP 2019 / DANIEL MIHAILESCU
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Очевидная безответственность на грани безрассудства. Надо ли напоминать, что первое испытание гиперзвуковой ракеты США воздушного базирования HAWC 25 декабря закончилось провалом, а других нет, и в 2020 году испытаний уже не будет. Американские "дальнобойные системы" никогда не проверялись в борьбе с высокотехнологичным оппонентом, зато слабо вооруженные талибы (без авиации и флота) фактически победили США и их союзников в 20-летней афганской кампании (с участием до 100 тысяч американских военнослужащих на пике операционной активности). "Несокрушимый", "решительный" и "добродетельный" гегемон (как позиционируют себя США) проявил в Афганистане абсолютную дисфункцию. В реальной войне с "главными противниками" (РФ и КНР) авианесущие группировки ВМС США станут хорошо заметными мишенями для высокоточных противокорабельных и гиперзвуковых ракет. Заметим, боевая эффективность европейских союзников по НАТО столь же неочевидна.

Новая стратегия Пентагона образца 2020 года всего лишь повторяет "замшелые" тезисы: интересы Соединенных Штатов – превыше всего, мнение соседей по планете ничтожно, и будет подавляться "интегрированным морским могуществом во всех сферах" (Integrated All-Domain Naval Power) – на море, на суше, в воздухе, в космосе и киберпространстве. Ничего общего с реальностью, но так приятно потешить самолюбие и европейскую прислугу старыми добрыми легендами об "американской исключительности".

Председатель Компартии Китая Си Цзиньпин
© REUTERS / THOMAS PETER
Китай может стать первым в мире - при любом исходе событий

России и Китай слишком ценят мирное сосуществование и развитие. Они сохранили историческую память о многомиллионных жертвах в войнах прошлого столетия. Соединенные Штаты за годы Второй мировой потеряли людей меньше, чем от пандемии коронавируса в 2020-м, американские города никогда не бомбили. СМИ и Голливуд окончательно убедили Белый дом и американское общество в неуязвимости и вседозволенности на международной арене.

В сложившейся не по инициативе Кремля ситуации многомерного противостояния с США и НАТО (военные провокации и нелегитимные санкции) экономически устойчивая, ракетно-ядерная Россия миролюбиво и твердо парирует провокационные «уколы» альянса – вблизи своих границ, а также на Ближнем Востоке и в Африке.


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