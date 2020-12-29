Скончался французский модельер Пьер Карден

Пьер Карден запатентовал свыше 500 изобретений, в том числе цветные чулки, высокие сапоги, мини-сарафаны, галстуки "в цветочек".

СУХУМ, 29 дек – Sputnik. Французский модельер Пьер Карден скончался, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Отмечается, что Карден умер утром во вторник в американском госпитале в пригороде Парижа. Ему было 98 лет.

Пьер Карден - знаменитый французский модельер итальянского происхождения. Начинал карьеру как театральный художник. В 1947 году работал в ателье у Кристиана Диора, а в 1950 году основал собственный дом моды.

Вместе с Андре Куррежем и Пако Рабаном он участвовал в возрождении высокой моды послевоенной Франции.

Пьер Карден запатентовал свыше 500 изобретений, в том числе цветные чулки, высокие сапоги, мини-сарафаны, галстуки "в цветочек". В пиджаках без воротника от Кардена выступала группа "Битлз".

Модельер создавал костюмы и вечерние платья для балерины Майи Плисецкой, которую считал своей музой.