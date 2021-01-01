Дети, родившиеся в первый день 2021 года, будут жить в 22 веке

Аналитики ЮНИСЕФ ожидают, что в первый день 2021 года во всем мире родится 371 тысяча детей.

СУХУМ, 1 янв — Sputnik. Детский фонд ООН ЮНИСЕФ опубликовал прогноз по детской рождаемости во всем мире в 2021 году, сообщает РИА Новости.

Согласно их статистике, средняя продолжительность жизни малышей, рожденных 1 января нового года, составит 84 года. Первый ребенок появился на свет на архипелаге Фиджи в Тихом океане. Ожидается, что в первый день 2021 года родится 371 тысяча детей. Более половины из них — в Индии, Китае, Нигерии, Пакистане, Индонезии, Эфиопии, США, Египте, Бангладеш и Демократической Республике Конго.

"Дети, рожденные сегодня, унаследуют мир, который мы построим для них. Пускай 2021 год станет годом, когда мы начнем строить мир, в котором царят справедливость, безопасность и здоровье", — заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Форе.

Аналитики также предположили, что всего в 2021 году появится на свет 140 миллионов детей.