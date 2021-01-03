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К тушению пожаров в Сочи привлекли авиацию

© Sputnik / Alexandr Kryazhev
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Sputnik Абхазия
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В пятницу днем загорелась на площади около 500 квадратных метров сухая подстилка в лесу близ села Головинка Лазаревского района Сочи, который относится к Туапсинскму лесничеству.

СУХУМ, 3 янв - Sputnik. Вертолет МЧС России совершил 20 сбросов воды общим объемом 60 тонн, сообщает пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому Краю.

Вертолет привлечен к тушению на территории, где нет высоковольтных линий электропередачи.

В субботу 2 января власти Сочи сообщали о том, что огнем охвачено 5,5 гектара. В воскресенье с рассветом тушение продолжилось. Уточняется, что очаг возгорания на площади свыше 40 гектаров был локализован, взят спасателями в кольцо.

Отмечается, что в тушении участвует 131 человек, привлечено 30 единиц техники. Угрозы населенным пунктам нет. Как информируют спасатели, на Кубани действуют шесть возгораний лесной подстилки в Сочи и в Туапсинском районе, из них четыре очага локализованы. 

В настоящий момент площадь активного горения на всех очагах порядка одной тысячи квадратных метров.


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