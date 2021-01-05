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Ученые нашли вещество, подавляющее коронавирус

© Foto / Пресс-служба АФК "Система"
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (939)
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Sputnik Абхазия
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Исследование проводилось группой немецких и шведских ученых.

СУХУМ, 5 янв - Sputnik. Флувастатины, которые применяют для лечения гиперхолестеринемии, могут оказывать подавляющее действие на коронавирус, сообщает РИА Новости. Соответствующее исследование группы немецких и шведских ученых опубликовано на портале MedRxiv.

Специалисты выяснили, что флувастатин влияет на инфицированные клетки, подавляя трансляцию и репликацию SARS-CoV-2.

Кроме того, у пациентов с COVID-19, получавших терапию статинами, зафиксировали более благоприятный клинический исход.

Как отмечают ученые, результаты исследования свидетельствуют о том, что флувастатин не представляет дополнительного риска для людей с коронавирусом и может оказывать умеренное положительное влияние на течение болезни.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (939)

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