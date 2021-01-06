Мутирует или нет: названы сценарии развития ситуации с COVID в 2021 году

СУХУМ, 6 янв – Sputnik. Ситуация с коронавирусом в России в 2021 году может развиваться по двум сценариям: вирус не будет мутировать, и после того, как у большой части населения появится иммунитет, эпидемия сойдет на нет, или вирус изменится, станет похожим на грипп, и тогда нужна будет новая вакцина каждый год, такое мнение высказали ученые, опрошенные РИА Новости.

Как отметил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, при первом сценарии иммунитет, который сформируется у людей в результате болезни или вакцинации, позволит избавиться от проблемы.

"Второй вариант: вирус будет изменяться, и он войдет в наш обиход так же, как грипп, и, вероятно, нужно будет создавать вакцину с учетом изменений вируса и проходить повторную вакцинацию", - сказал ученый.

Он уточнил, что время покажет, какой из этих сценариев сбудется, пока сказать об этом точно нельзя.

В свою очередь доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова отметила, что в следующем году определенно следует ждать спада заболеваемости COVID-19.

"Учитывая, что вирус может мутировать, то возможно, что до июня мы будем фиксировать заболеваемость, конечно, не такие высокие цифры, но коронавирус будет и встанет в ряд других респираторных вирусных инфекций, которые циркулируют среди человеческой популяции", - пояснила она.

По словам Малинниковой, спад числа заражений должен начаться весной, хотя в конце февраля - начале марта возможна вторая волна роста заболеваемости ОРВИ, поэтому в этот период надо быть особо внимательными, не забывать про средства индивидуальной защиты, чтобы избежать нового пика.

При этом все эксперты возлагают большие надежды на вакцинацию от коронавируса. "Мы все ждем того, что большую часть населения успеют привить в следующем году", - заявил заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Он пояснил, что заметно заболеваемость снизится, когда у 30% населения России будет иммунитет, а исчезнет коронавирус, когда иммунитет получат 60-70% населения страны.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировали 83,9 миллиона случаев COVID-19. Больше всего зараженных выявили в США — 20,8 миллиона, затем следуют Индия и Бразилия. За все время пандемии умерли более 1,8 миллиона человек.