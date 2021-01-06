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В России утвердили порядок работы онлайн-сервиса для поступления в вузы

© Sputnik / Владимир Федоренко
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20210106/1031577301/V-Rossii-utverdili-poryadok-raboty-onlayn-servisa-dlya-postupleniya-v-vuzy.html

Сервис для поступления в вуз онлайн был запущен в июне 2020 года, тогда к нему подключили 54 вуза, с 2022-го года система распространится на всю Россию.

СУХУМ, 6 янв - Sputnik. Правительство России утвердило порядок работы государственного суперсервиса "Поступление в вуз онлайн", сообщает РИА Новости. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Благодаря нововведению абитуриенты смогут дистанционно отслеживать ход вступительной компании. Подтверждать свои действия необходимо с помощью электронной подписи.

"Целью реализации первого этапа суперсервиса является обеспечение возможности проведения приема на обучение в образовательные организации", - говорится в документе.

Отвечать за работу сервиса будут Минцифры, Минобрнауки и Рособрнадзор.

Сервис был запущен в июне 2020 года, тогда к нему подключили 54 вуза. В 2021 году еще 137 учебных заведений будут принимать документы онлайн, а с 2022-го система распространится на всю страну.


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