Сторонники Трампа ворвались в конгресс и окружили зал сената

По официальным данным, в избирательной кампании в США победил демократ Байден: он получил 306 голосов выборщиков против 232 у республиканца Трампа.

СУХУМ, 6 янв - Sputnik. В Вашингтоне протестующие ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената, заявил американский конгрессмен Джеймс Лэнкфорд. Об этом сообщает РИА Новости.

У здания Капитолия происходят столкновения сторонников действующего президента Дональда Трампа и полиции. Правоохранители примени слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Есть раненые. Сторонники американского лидера окружили Капитолий, люди вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу. Полиция не вмешивается.

Из-за беспорядков мэр Вашингтона объявила комендантский час с 18:00 по местному времени — сейчас в американской столице почти три часа дня.

Ранее стало известно, что из-за протестов сенат прервал заседание. Ряд офисов, входящих в комплекс зданий конгресса, были эвакуированы. Как сообщил телеканалу NBC News член сената, вице-президента США Майка Пенса перевезли из Капитолия в безопасное место.

В свою очередь Трамп призвал протестующих действовать мирно и поддержать полицию.

В конгрессе ранее стартовало обсуждение итогов избирательного процесса. Вице-президент Майк Пенс, председательствующий на общей сессии, должен утвердить их вместе с обеими палатами.

Группа сенаторов выступила против утверждения голосов выборщиков от штата Аризона. После этого вице-президент объявил о прекращении заседания, палаты конгресса отдельно обсудят возражения и проведут голосование по этому вопросу.

В последние дни Трамп настаивает на том, что Пенс вправе отклонить голоса выборщиков — несмотря на то что это идет вразрез с решением федерального суда штата Техас. Ранее там отклонили иск с требованием признать, что вице-президент может решать, какие голоса учитывать при их формальном подсчете.

Накануне Трамп в ходе выступления в штате Джорджия пообещал не "отдавать" Белый дом Джо Байдену. Американский лидер также заявил о планах устроить "адскую битву" за президентский пост, если демократы "захватят" сенат и администрацию.

По официальным данным, в избирательной кампании победил демократ Байден: он получил 306 голосов выборщиков против 232 у республиканца Трампа. Следующего главу государства приведут к присяге 20 января.