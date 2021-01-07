Эвакуация конгрессменов и комендантский час: что происходит в Вашингтоне

Сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий и в зал сената в Вашингтоне, тем самым сорвав общее заседание палат парламента.

СУХУМ, 7 янв - Sputnik. Член палаты представителей заявила о начале подготовки импичмента действующему президенту США Дональду Трампу, сообщается РИА Новости.

"Я начинаю подготовку статей для объявления импичмента (предъявления обвинений). Дональд Трамп должен быть отправлен в отставку палатой представителей и выдворен из офиса сенатом США. Мы не можем позволить ему оставаться на посту, это вопрос сохранения нашей Республики и мы должны исполнить нашу присягу", - написала Омар в Twitter.

Как пишут СМИ, протестующих уже вывели из Капитолия.

Ранее после того, как сторонники Трампа ворвались в Капитолий, палата представителей и Сенат прервали заседания, на которых должны были утвердить итоги выборов главы государства.

Вице-президента Майка Пенса, спикера палаты представителей Нэнси Пелоси и конгрессменов эвакуировали. Среди протестующих есть раненые.

Сам Трамп призвал протестующих расходится и участвовать только в мирных протестах.

"У нас были выборы, которые у нас украли… Но вы должны идти домой сейчас. У нас должен быть мир, у нас должны быть закон и порядок, мы должны уважать наших замечательных людей от закона и порядка. Мы не хотим, чтобы кто-нибудь пострадал… Это были сфальсифицированные выборы, но мы не можем играть на руку этим людям. Нам нужен мир. Так что идите по домам. Мы любим вас. Вы очень особенные… Я знаю, что вы чувствуете, но идите домой. И идите с миром", - сказал Трамп в минутном видео, опубликованном в Twitter.

Из-за беспорядков мэр Вашингтона объявила комендантский час с 18:00 по местному времени.

По официальным данным, в избирательной кампании в США победил демократ Байден: он получил 306 голосов выборщиков против 232 у республиканца Трампа.

Накануне Трамп в ходе выступления в штате Джорджия пообещал не "отдавать" Белый дом Джо Байдену. Американский лидер также заявил о планах устроить "адскую битву" за президентский пост, если демократы "захватят" сенат и администрацию.

В среду конгресс США начал процедуру утверждения итогов президентских выборов, прошедших в ноябре. На заседании были высказаны первые возражения против признания результатов и начато обсуждение. В частности, группа сенаторов высказалась против утверждения голосов выборщиков из штата Аризона. После этого председательствующий на сессии вице-президент Майкл Пенс заявил, что заседание прекращено, а палаты отдельно обсудят возражения и затем проведут голосования.