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Четыре человека погибли в результате протестов в Вашингтоне

© Sputnik / Стрингер
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В ходе протестов задержаны 52 человека, некоторые — за незаконное владение оружием, а большинство — за нарушение комендантского часа, введенного в столичном округе Колумбия.

СУХУМ, 7 янв - Sputnik. Четыре человека погибли в результате протестов в Вашингтоне, сообщил глава местной полиции Роберт Конти, пишет РИА Новости.

© Sputnik Артур Габдрахманов
Эвакуация конгрессменов и комендантский час: что происходит в Вашингтоне

Ранее говорилось о гибели ветерана ВВС Эшли Бэббитт, получившей тяжелое ранение.

"Один сотрудник полиции Капитолия выстрелил из своего служебного оружия в женщину. Она была доставлена в местную больницу, где после всех попыток спасти ей жизнь она скончалась… Кроме того, сегодня поступили сообщения еще о трех случаях смерти возле Капитолия", - сказал Конти, уточнив, что трое погибли в результате происшествий, которые "требовали неотложной медицинской помощи".  

В среду многотысячная толпа сторонников действующего президента Дональда Трампа устроила протесты около Капитолия, а затем часть из них прорвалась внутрь здания, где конгрессмены собирались утвердить итоги голосования выборщиков и подвести черту под результатами президентских выборов, на которых победу одержал кандидат от Демократической партии Джо Байден.

Как отмечает CNN, данный штурм стал первым вторжением в здание конгресса США с момента нападения на него британцев в ходе англо-американской войны в 1814 году.

После того, как работа конгресса возобновилась около 20.00 (4.00 четверга по мск), ряд лидеров конгресса заявил, что намерены утвердить Байдена избранным президентом в этот же день.


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