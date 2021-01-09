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В Индонезии произошло крушение пассажирского самолета

© Sputnik / Владимир Сергеев
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20210109/1031590602/Passazhirskiy-samolet-kompanii-Sriwijaya-Air-upal-v-vodu-naydeny-oblomki-i-tela.html

Самолет за короткое время потерял более 10 тысяч футов высоты, это произошло через четыре минуты после вылета лайнера из Джакарты.

СУХУМ, 9 янв - Sputnik. Пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, предположительно, упал в воду недалеко от Джакарты, найдены обломки лайнера и части тел, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

На борту находилось более 50 пассажиров.

О нахождении обломков и тел местному телеканалу сообщил капитан корабля береговой охраны.

Ранее агентство сообщило, что представитель Поисково-спасательного управления Индонезии Юсуф Латиф подтвердил потерю связи с вылетевшим из Джакарты самолетом.

Ранее сервис Flightradar24 сообщал, что самолет за короткое время потерял более 10 тысяч футов высоты. Это произошло через четыре минуты после вылета лайнера из Джакарты. Сервис сообщал, что речь идет о лайнере Boeing 737-500.


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