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Журналист The New York Times привился вакциной "Спутник V"

© Sputnik / Абзал Калиев
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (945)
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По результатам анализа данных пострегистрационного исследования "Спутник V" показал эффективность 91,4 процента, а для тяжелых случаев – сто процентов.

СУХУМ, 9 янв – Sputnik. Корреспондент Эндрю Крамер рассказал в статье для The New York Times, что привился российской вакциной от коронавируса "Спутник V", сообщает РИА Новости.

Журналист отметил, что принял такое решение после анализа испытаний препарата. По его мнению, основные вопросы к вакцине со стороны скептиков возникали из-за оперативной регистрации, однако, как подчеркнул Крамер, позже он убедился в безопасности ее состава.

"Результаты испытаний, похоже, можно назвать неподдельным достижением российских ученых", - добавил журналист.

Кроме того, он обратил внимание на доступность препарата и хорошую логистику в российских больницах. По его словам, в России вакцинация была организована четко и "без путаницы", в отличие от США и других стран.

© Sputnik Абзал Калиев
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По словам журналиста, многих побочных эффектов, о которых предупреждали медики, например, сильная головная боль и повышение температуры, ему удалось избежать.

Крамер признался, что с недоверием относится к политическим спорам вокруг вакцинации по всему миру и считает быструю регистрацию препарата "политизированным". Тем не менее, он посоветовал читателям обратить внимание на то, что "Спутник V" уже поставляется в Белоруссию, Аргентину и другие страны, а следовательно, о любых серьезных последствиях уже стало бы известно.

© Sputnik
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Гражданская вакцинация от коронавируса стартовала в России в начале декабря. Сейчас можно привиться препаратом "Спутник V", созданным Центром имени Гамалеи совместно с РФПИ на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. По результатам анализа данных в заключительной контрольной точке в рамках пострегистрационного исследования он показал эффективность 91,4 процента, а для тяжелых случаев – сто процентов.

В первую очередь начали прививать людей из основных групп риска: врачей, учителей, соцработников, затем к ним добавились сотрудники МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг, транспорта и энергетики, промышленности и СМИ, работники строительного комплекса, волонтеры, студенты, сотрудники банковского и финансового секторов, органов власти и бюджетных учреждений.

 

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (945)

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