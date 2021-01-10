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В Киргизии большинство проголосовало за президентскую форму правления

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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В Киргизии 10 января прошли досрочные выборы президента страны. В один день с выборами главы государства в республике прошел референдум по определению формы правления в стране.

СУХУМ, 10 янв - Sputnik. Более 80 процентов киргизстанцев проголосовали за президентскую форму правления, по данным, которые приводит информационная избирательная система ЦИК. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным, после обработки 50 процентов бюллетеней за президентскую форму правления проголосовали 81,4 процента избирателей.

© Sputnik / Алексей Майшев
В Киргизии начались досрочные выборы президента страны

В Киргизии 10 января прошли досрочные выборы президента страны. Предыдущий всенародно избранный лидер Сооронбай Жээнбеков вынужден был подать в отставку на фоне массовых протестов в октябре 2020 года. На главный пост страны претендуют 17 человек - политики, чиновники, бизнесмены и силовики. Принять участие в выборах президента по республике и за рубежом смогут более 3,5 миллионов киргизстанцев. Порога явки на выборах нет - они будут признаны состоявшимися при любом числе проголосовавших. В настоящий момент на выборах лидирует Садыр Жапаров.

В один день с выборами главы государства в республике прошел референдум по определению формы правления в стране. Гражданам необходимо выбрать из трех предложенных вариантов: "президентская форма правления", "парламентская форма правления" и "против всех".


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