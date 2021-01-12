Глава МИД Украины выступил против использования "Спутника V"

СУХУМ, 12 янв - Sputnik. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил против использования в стране российской вакцины от коронавируса, даже если ее эффективность будет доказана, пишет РИА Новости.

"Как член правительства, я бы выступал против такого решения, потому что Россия не беспокоится о здоровье украинцев, она заботится о навязывании своих пропагандистских штампов и идеологии путем поставки вакцины", - заявил Кулеба в эфире телеканала "1+1".

Министр также считает, что сама дискуссия на Украине о закупке российской вакцины - это "признак навязанной гибридной дискуссии".

Украинский премьер Денис Шмыгаль заявлял, что Украина не может использовать российскую вакцину от коронавируса, поскольку она не прошла третью стадию клинических испытаний.

В середине декабря президент Владимир Зеленский заявил, что поставил задачу министру здравоохранения Максиму Степанову получить вакцину в январе, в крайнем случае в феврале. По словам Степанова, уже подписаны технические документы с COVAX на поставку 8 миллионов доз вакцины. Позднее минздрав Украины заключил контракт о поставках в максимально короткие сроки еще 1,9 миллиона доз вакцины против коронавируса производства компании Sinovac Biotech. В январе харьковская компания "Биолек" сообщила, что подала документы на регистрацию российской вакцины "Спутник V". Степанов подтвердил получение заявки, однако выразил уверенность, что минздрав способен обеспечить страну вакцинами "ведущих мировых производителей".

Сенатор Франц Клинцевич назвал министра предателем своего народа, отметив недальновидность его высказываний. По словам парламентария, действия Кулебы направлены на дискредитацию России.

"Переговоры о поставке вакцины ведутся не с идеологической, а с гуманитарной и с коммерческой точек зрения", — заявил Клинцевич в беседе с газетой "Взгляд".

Клинцевич отметил, что киевские власти сами прививаются российской вакциной, и "Спутник V" уже доказал свою эффективность.

"Те, у кого сейчас уже есть российская вакцина, скоро станут хозяевами в своих регионах", — заключил сенатор.

Коллега Клинцевича по Совету Федерации Алексей Пушков назвал в своем телеграме идеологию украинского министра демагогией.

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с RTпрокомментировал решение Киева поговоркой "Назло маме уши отморожу".

По мнению сенатора Сергея Леонова, Киев превратили борьбу с пандемией и вакцинирование граждан в политическое действо, однако сами украинцы с удовольствием использовали бы российский "Спутник V".

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что возможность поставок Украине российской вакцины от коронавируса существует, но нужен запрос от Киева.