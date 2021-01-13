Агрессивные действия: МИД России высказался о притеснениях журналистов в Прибалтике

СУХУМ, 13 янв – Sputnik. МИД России выражает серьезную обеспокоенность в связи с нарушением прав русскоязычных журналистов в прибалтийских странах. Об этом сказано в поздравлении работников российских СМИ с их профессиональным праздником, который отмечается сегодня.

"Тревогу вызывают многочисленные нарушения прав журналистов в прибалтийских странах. 3 декабря 2020 года Служба государственной безопасности Латвии задержала семерых сотрудников информационных порталов "Sputnik-Латвия" и Baltnews. Расцениваем эти агрессивные действия как вопиющий пример попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений", – написано на официальной странице внешнеполитического ведомства России в Facebook.

В МИД России напомнили, что 24 декабря 2020 года депутаты Государственной Думы обратились к парламентам европейских государств с призывом осудить грубые нарушения Латвией взятых на себя международных обязательств по соблюдению свободы слова, а также поддержать свободную работу СМИ, выступить против использования силовых методов и цензуры как инструментов политической борьбы и информационного противоборства.

Россия последовательно и твердо отстаивает основополагающие принципы в сфере свободы выражения мнения, включая свободу массовой информации и свободный доступ к информации, отметили в Министерстве иностранных дел. При этом, как считают в ведомстве, на Западе основной тенденцией становится усиление регулирования и фактическая его зачистка от источников информации, представляющих альтернативную точку зрения.

"Приходится констатировать, что ограничение прав журналистов становится все более распространенным явлением, а отдельные страны создали настоящие государственные механизмы давления на "неугодных" представителей СМИ. Россия категорически возражает против подобных практик и настаивает на неукоснительном соблюдении универсальных принципов свободы СМИ", - отмечается в тексте.

В МИД России заметили, что разделяют обеспокоенность произволом мировых, в первую очередь американских цифровых платформ в отношении российских СМИ. Массовые блокировки и удаление российского контента в последние месяцы приобрели системный характер и представляют собой настоящую неприкрытую цензуру, считают в ведомстве.

МИД России заверяет, что продолжит поднимать эти проблемные вопросы на международных площадках, и выражает надежду, что принципы истинной демократии и свободы слова возобладают.

В начале декабря 2020 года СГБ Латвии задержала семерых сотрудников информационных порталов "Sputnik-Латвия" и Baltnews, в их домах были проведены обыски и изъяты цифровые носители информации.

В 2019 году парламентарии в Литве призвали заблокировать доступ к сайту "Sputnik-Литва", главный редактор информагентства был задержан и выдворен из страны на пять лет. С 1 января 2020 года под угрозой уголовного преследования прекратили работу сотрудники "Sputnik-Эстония". В Латвии заблокирована ретрансляция семи каналов группы "РT", закрыт "Первый балтийский канал".