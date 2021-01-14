Ученые открыли две новые мутации коронавируса

Коронавирус мутирует, меняя свои способности проникать в организм человека. Новые штаммы обнаружены В Нигерии, Великобритании, Японии а теперь уже и США.

СУХУМ, 14 янв - Sputnik. Ученые из Университета Огайо в США обнаружили два новых штамма коронавируса, один из них имеет сходства с "британским", второй делает вирус более заразным.

Как говорится в заявлении университета, первая мутация похожа на "британскую", но, скорее всего, возникла уже в США. Другой штамм приобрел три генетические мутации, которые ранее не встречались вместе в SARS-Cov-2.

Первый из штаммов обнаружили недавно у пациента в Огайо, и ученые пока не могут сказать, насколько широкое распространение он получил. Второй вариант стал преобладать в городе Колумбус в конце декабря 2020 года — начале 2021-го.

По данным ученых, мутации, существующие во втором штамме, вероятно, делают вирус более заразным, повышая таким образом передачу заболевания от человека к человеку. Исследователи подчеркнули, что у них пока нет оснований полагать, что это повлияет на эффективность вакцин.

В середине декабря стало известно, что в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса, которая предположительно на 70 процентов заразнее.