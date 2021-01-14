13:16 14 Января 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.80
  • EUR89.65
Поиск

Ученые открыли две новые мутации коронавируса

© Sputnik / Максим Богодвид
В мире
Получить короткую ссылку
Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (954)
98 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/01/0e/1031631003.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20210114/1031630929/Uchenye-otkryli-dve-novye-mutatsii-koronavirusa.html

Коронавирус мутирует, меняя свои способности проникать в организм человека. Новые штаммы обнаружены В Нигерии, Великобритании, Японии а теперь уже и США.

СУХУМ, 14 янв - Sputnik. Ученые из Университета Огайо в США обнаружили два новых штамма коронавируса, один из них имеет сходства с "британским", второй делает вирус более заразным.

© Sputnik / Евгений Биятов
В Японии обнаружили новую мутацию коронавируса

Как говорится в заявлении университета, первая мутация похожа на "британскую", но, скорее всего, возникла уже в США. Другой штамм приобрел три генетические мутации, которые ранее не встречались вместе в SARS-Cov-2.

Первый из штаммов обнаружили недавно у пациента в Огайо, и ученые пока не могут сказать, насколько широкое распространение он получил. Второй вариант стал преобладать в городе Колумбус в конце декабря 2020 года — начале 2021-го.

По данным ученых, мутации, существующие во втором штамме, вероятно, делают вирус более заразным, повышая таким образом передачу заболевания от человека к человеку. Исследователи подчеркнули, что у них пока нет оснований полагать, что это повлияет на эффективность вакцин.

В середине декабря стало известно, что в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса, которая предположительно на 70 процентов заразнее.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (954)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Абхазский новый год: праздник Ажьырныхуа в селе Тхина
Подготовка связистов ЦВО к АрМИ-2021 в условиях сибирских морозов
График выплат российских пенсий в Абхазии: январь
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться