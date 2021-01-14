В ВОЗ назвали условие достижения коллективного иммунитета к COVID-19

Свыше 90 миллионов случаев заражения новой коронавирусной инфекцией зафиксировано в мире. Почти 2 миллиона человек скончались.

СУХУМ, 14 янв – Sputnik. Для достижение коллективного иммунитета к COVID-19 необходимо привить 70 процентов населения мира, заявил на брифинге директор европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюгге. Об это сообщает РИА Новости.

"Для того чтобы достичь коллективного иммунитета, мы до конца еще не уверены, возможно, потребуется вакцинировать 70 процентов населения. Конечно, это поэтапный процесс", - сказал Клюгге.

По его словам, ВОЗ сохраняет позитивный настрой и рассчитывает на то, что все больше вакцин будут получать разрешения организации на использование в чрезвычайных ситуациях. Однако пока необходимо поддерживать и сохранять существующие противоэпидемиологические меры, считает представитель Всемирной организации здравоохранения.

Ранее главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан заявила, что достичь коллективной иммунизации от COVID-19 в 2021 году не получится из-за того что в некоторых странах еще будут оставаться незащищенные люди.