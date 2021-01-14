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В ВОЗ назвали условие достижения коллективного иммунитета к COVID-19

© Sputnik / Алексей Куденко
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (955)
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Sputnik Абхазия
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Свыше 90 миллионов случаев заражения новой коронавирусной инфекцией зафиксировано в мире. Почти 2 миллиона человек скончались.

СУХУМ, 14 янв – Sputnik. Для достижение коллективного иммунитета к COVID-19 необходимо привить 70 процентов населения мира, заявил на брифинге директор европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюгге. Об это сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Павел Бедняков
Массовая вакцинация в России может начаться со следующей недели

"Для того чтобы достичь коллективного иммунитета, мы до конца еще не уверены, возможно, потребуется вакцинировать 70 процентов населения. Конечно, это поэтапный процесс", - сказал Клюгге.

По его словам, ВОЗ сохраняет позитивный настрой и рассчитывает на то, что все больше вакцин будут получать разрешения организации на использование в чрезвычайных ситуациях. Однако пока необходимо поддерживать и сохранять существующие противоэпидемиологические меры, считает представитель Всемирной организации здравоохранения.

Ранее главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан заявила, что достичь коллективной иммунизации от COVID-19 в 2021 году не получится из-за того что в некоторых странах еще будут оставаться незащищенные люди.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (955)

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