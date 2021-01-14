Генсек НАТО хочет начать работать с Байденом

Президентский срок Дональда Трампа истекает 20 января, и хотя он не согласен с итогами выборов, обещал мирную передачу власти.

СУХУМ, 14 янв - Sputnik. Генсек НАТО надеется на спокойную передачу власти в США и хочет начать работу с Джо Байденом, сообщает РИА Новости.

"Результаты выборов должны соблюдаться. Нам необходимо убедиться в уважении наших демократических ценностей. Я верю в демократические институты США, ожидаю мирной передачи власти и надеюсь начать работу с будущим президентом США Джо Байденом", - сказал он в четверг на совместной пресс-конференции в Брюсселе с президентом Мавритании Мухаммедом ульд Газуани.

По словам Столтенберга, Байден является сторонником трансатлантического сотрудничества в рамках НАТО.

Генсек альянса также отметил, что считает важным, чтобы ответственные за нападение на Капитолий понесли наказание.

"Важно, чтобы ответственные за нападение на Капитолий были привлечены к ответственности", - указал он.

6 января толпа митингующих сторонников Трампа осадила Капитолий, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу демократа Джо Байдена на президентских выборах. Погибли пять человек.