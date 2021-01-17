Третья российская вакцина от COVID-19 поступит в гражданский оборот в марте

Сейчас в гражданском обороте в России две вакцины - "Спутник V", разработанная Центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с РФПИ, и "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор".

СУХУМ, 17 янв - Sputnik. Разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова вакцина от коронавируса может поступить в гражданский оборот в марте, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление директора по развитию научного учреждения Константина Чернова.

В настоящее время Центр завершает вторую стадию клинических испытаний новой вакцины. Эффективность инактивированной вакцины проверяют на добровольцах.

"Нашу (вакцину - ред.) ждать в гражданском обороте, наверное, в районе марта", - сказал Чернов в эфире канала "Россия 1".

Он выразил надежду на то, что новая вакцина будет "наиболее комплексной".

"В вирусе сейчас обнаружено уже более 50 вообще белков различных. Когда мы представляем организму весь спектр всего, что там находится, то мы рассчитываем на то, что наша защита будет более комплексная", - добавил ученый.

Вакцина, созданная в Центре Чумакова, называется цельновирионной - в ней используется инактивированный вирус SARS-CoV-2, то есть специально обработанный так, что он лишился своих инфекционных свойств, но сохранил способность вызывать иммунную реакцию.

Сейчас в гражданском обороте находятся две вакцины - "Спутник V", разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с РФПИ, и "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор". Помимо этого, в России разрабатываются еще несколько препаратов.