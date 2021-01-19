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Реверс введут на участке трассы из России в Абхазию

© Sputnik / Максим Блинов
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20210119/1031658128/Revers-vvedut-na-uchastke-trassy-iz-Rossii-v-Abkhaziyu.html

Движение автотранспорта будет изменено из-за строительства пешеходного перехода на трассе А-147 Джубга-Сочи-граница с Республикой Абхазия.

СУХУМ, 19 янв – Sputnik. Реверсивное движение автотранспорта на сутки введут на трассе, ведущей из Сочи к границе с Абхазией, сообщает ФКУ Упрдор "Черноморье".

Уточняется, что реверс будет действовать на участке дороги Джубга-Сочи-граница с Абхазией, в поселке Лоо, с 23:00 19 января до 23:00 20 января.

Участки с реверсивным движением будут регулироваться светофором.

В границах курорта Сочи на время новогодних каникул были ликвидированы реверсивные схемы движения в центре поселка Лазаревское на 106-м километре и в микрорайоне Лоо на 155-м километре автомобильной дороги А-147 Джубга-Сочи-граница с Республикой Абхазия. Возобновление работ здесь началось 12 января 2021 года.


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