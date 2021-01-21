Ученые обнаружили новый способ попадания коронавируса в легкие

Новые исследования показали, что экспрессия белка, считавшегося основными "воротами" коронавируса, оказалась низкой во всех клеточных линиях легких и трахеи, однако гораздо активнее в почках и органах пищеварительной системы.

СУХУМ, 21 янв - Sputnik. Ученые обнаружили новый способ проникновения коронавируса в легкие, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Cell Research.

Китайские специалисты установили, каким образом вирус соединяется с рецепторами, измерив уровни 22 белков в зараженных клетках пациентов в лабораторных условиях. Выяснилось, что экспрессия ACE2, считавшегося основными "воротами" коронавируса, оказалась низкой во всех клеточных линиях легких и трахеи, однако гораздо активнее в почках и органах пищеварительной системы.

Однако ученые выявили другой белок – рецептор тирозин-протеинкиназы UFO (AXL), избыток которого в тканях дыхательной системы способствовал проникновению SARS-CoV-2 внутрь клеток. Отмечается, что данный фермент отвечает за ряд физиологических процессов, в том числе выживание клеток, их дифференциацию и иммунные ответы.

Благодаря полученным результатам, исследователи пришли к выводу, что за счет отключения этих рецепторов они смогут существенно снизить концентрацию вируса в легких.