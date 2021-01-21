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Финская компания Nokia

Nokia выпустит бюджетный смартфон за восемь тысяч рублей

© AFP 2019 / Vesa Moilanen / Lehtikuva
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20210121/1031671276/Nokia-vypustit-byudzhetnyy-smartfon-za-vosem-tysyach-rubley.html

Новый смартфон представят на рынке в ближайшее время.

СУХУМ, 21 янв - Sputnik. Финский производитель электроники готовит сверхбюджетный смартфон Nokia 1.4, который будет отличаться скромными характеристиками, сообщает РИА Новости со ссылкой на инсайдеров MySmartPrice.

Новый смартфон Nokia 1.4 заменит прошлогодний Nokia 1.3 и получит большой дисплей с разрешением HD+, а также неназванный четырехъядерный процессор. В Nokia 1.4 предусмотрено 1 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти. Смартфону обещают аккумулятор на 4000 мАч и двойную заднюю камеру.

Сообщается, что гаджет будет работать под управлением упрощенного Android Go Edition. Смартфон представят в ближайшее время. Ожидается, что Nokia 1.4 будет предлагаться по цене до 100 евро (чуть больше 8 000 рублей по текущему курсу).


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