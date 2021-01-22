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Венгрия заключила договор с Россией на поставку вакцины "Спутник V"

© Sputnik / Владимир Астапкович
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (966)
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Sputnik Абхазия
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко обсудил с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто вопрос поставок российской вакцины "Спутник V" в Венгрию на встрече, которая состоялась в пятницу.

СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Венгрия и Россия заключили договор на поставку российской вакцины от коронавируса, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. Об этом сообщает РИА Новости.

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"Национальным приоритетом является ускорение вакцинации. Из-за медленной доставки вакцины мы были вынуждены искать новый источник, откуда мы сможем получить быстрые поставки надежной вакцины. Поэтому для меня большая честь и радость сообщить вам о том, что мы сегодня заключили договор, в рамках которого Россия поставит вакцину на территорию Венгрии в три этапа", - сказал Сийярто по итогам переговоров с главой Минздрава России Михаилом Мурашко в Москве.

Национальный институт фармакологии и питания Венгрии в четверг зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса "Спутник V". Таким образом, Венгрия стала первым государством ЕС, которое официально разрешило применение вакцины "Спутник V" на своей территории. Вакцина зарегистрирована в Венгрии в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) на основании данных клинических исследований "Спутник V" в России и всесторонней оценки препарата экспертами в Венгрии.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (966)

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