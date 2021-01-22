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Ради селфи туристов: в турецком городе снесут 240 построек, портящих панораму

© AFP 2019 / BULENT KILIC
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Город Мардин – один из важных центров культурно-исторического и гастрономического туризма Турции.

СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Власти Турции снесут не менее 240 построек в городе Мардин, чтобы туристы могли наблюдать аутентичную картину его исторического центра. Об этом сообщает Вестник Ассоциации туроператоров России.

В конце января Министерство окружающей среды и урбанизма Турции выделило 10 миллионов турецких лир (около 100 миллионов рублей – прим.) городу для сноса построек.

© Foto / предоставлено Тимуром Касландзия
Такие обстоятельства: Касландзия об архитектурном облике Сухума

Отмечается, что это первая столь масштабная акция в Турции, которая затеяна ради туристов.

Губернатор провинции Мардин Махмут Демирташ сообщил турецким СМИ, что работы по сносу строений в центре Мардина, которые не соответствуют старинному облику города и закрывают от туристов панорамные или просто красивые виды для фото, начнутся в ближайшие недели. Он отметил, что из-за различных событий в регионе проект по очищению центра Мардина постоянно откладывался, но теперь есть и решение губернатора, и деньги получены, а значит, все должно получиться.

Мардин – город на юго-востоке Турции, набирающий популярность среди туристов последние семь лет. Так, с 2012 до 2019 года количество туристов, посещающих город, выросло с двух до пяти миллионов в год.

В старом Мардине сохранена уникальная историческая архитектурная застройка: дома и сооружения на склоне горы с древности были расположены таким образом, чтобы не заслонять панораму города. Самому молодому из исторических зданий в этом районе – 400 лет.

Здесь соседствуют здания сельджукского периода, эпохи Артукидов и Османской империи, рядом стоят древние церкви различных христианских конфессий и мечети с медресе, старинные дома и особняки турецких, арабских, йезидских, армянских, сирийских семей.

В XX веке, по мере развития города, на территории старого Мардина появились и многочисленные коммерческие и технические строения, не соответствующие облику восточного средневекового городка, который и привлекает сюда туристов.

 

 


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