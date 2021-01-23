Умер американский телеведущий Ларри Кинг

Ларри Кинг провел более пятидесяти тысяч интервью на своем всемирно известном шоу "Larry King Live".

СУХУМ, 23 янв - Sputnik. Американский телеведущий Ларри Кинг умер в одной из больниц Лос-Анджелеса в возрасте 87 лет, сообщил официальный аккаунт журналиста в Twitter.

Кинг прославился благодаря своему шоу "Larry King Live". Он провел более пятидесяти тысяч интервью.

В начале января стало известно, что Кинга госпитализировали с положительным результатом теста на коронавирус.

В 2017 году телеведущий рассказал о своей борьбе с раком легких. В апреле 2019 года он прошел через ангиопластику, а в прошлом году перенес инсульт.