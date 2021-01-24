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Врач ответил на семь частых вопросов о прививке от COVID-19

© Sputnik / Павел Бедняков
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (970)
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Sputnik Абхазия
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Всего с начала пандемии в мире выявлено более 98 миллионов случаев коронавируса, более 54 миллионов человек выздоровели, 2,1 миллиона умерли.

СУХУМ, 24 янв - Sputnik. Врач и телеведущий Александр Мясников ответил в Telegram на семь частых вопросов о прививке против коронавирусной инфекции.

Мясников напомнил, что сейчас в России доступны две вакцины — "Спутник V" и "ЭпиВакКорона".

"Поскольку определенная разница есть (одна предположительно обеспечивает более долгую защиту, другая скорее всего больше подойдет людям с хроническими заболеваниями), то принимать решение надо по совету врача", - отметил доктор.
© Sputnik / Алексей Куденко
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Медик подчеркнул, что больных с онкологическими заболеваниями и другими тяжелыми болезнями можно вакцинировать, поскольку им особенна важна защита от инфекции

"Логично предположить, что иммунный ответ у этих больных может быть значительно слабее, чем у других пациентов. Но тем не менее мы не можем пренебрегать хоть какой-то возможностью уберечь этих людей от фатальных последствий", - объяснил Мясников.

По его мнению, переболевшим COVID-19 не следует прививаться до осени, так как иммунитет может сохраниться и дольше. И если у переболевших низкий уровень антител, то переживать тоже не стоит, так как, у таких людей есть клеточный иммунитет — клетки "памяти", которые сразу начнут опять вырабатывать антитела при столкновении с вирусом.

Мясников также рассказал, что современные вакцины покрывают новые мутации коронавируса.

При этом, для того, чтобы резко снизить количество тяжелых случаев и смертей достаточен уровень всеобщей вакцинации в 30-40 процентов. Коллективный иммунитет требует 70-90% вакцинированных.

Врач развеял миф, что россиян не будут впускать в Евросоюз и США без вакцины от компании Pfizer. При этом он допустил, что в будущем они будут ориентироваться на уровень защитных антител.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (970)

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