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Найдены различия в смертности от COVID-19 у представителей разных рас

© Sputnik / Илья Питалев
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (971)
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В ходе исследования были изучены данные 1737 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция.

СУХУМ, 24 янв - Sputnik. У пациентов с COVID-19 из разных этнических групп болезнь протекает неодинаково, согласно исследованию Лондонского университета королевы Марии и фонда Barts Health NHS Trust, пишет РИА Новости.

Ученые исследовали данные 1737 пациентов с коронавирусом, госпитализированных в пять больниц в период с 1 января по 13 мая 2020 года.

Диагноз подтвердили с помощью проведения ПЦР-тестов:

  • 340 больных являлись чернокожими (20%),
  • 538 — выходцами из Азии (31%),
  • 707 имели светлый цвет кожи (40%).

К 30-му дню лечения умерли 511 человек. Это 29% от общего числа пациентов. 

© Foto / Городская клиническая инфекционная больница
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Отмечается, что пациенты из этнических меньшинств, были моложе. Пациенты с темным цветом кожи в 1,8 раза чаще поступали в отделение интенсивной терапии и получали инвазивную вентиляцию легких по сравнению с "белыми" пациентами.  Выходцы из Азии сталкивались с подобными осложнениями в 1,54 раза чаще пациентов со светлой кожей.

Вероятность смерти у людей азиатского происхождения оказалась в 1,49 раза выше, чем у пациентов со светлым цветом кожи, а у чернокожих в 1,3 раза выше. У азиатских и чернокожих пациентов риск оказаться на ИВЛ и в отделениях интенсивной терапии был выше на 50-80% по сравнению с "белыми" пациентами того же возраста.

Специалисты пришли к выводу, что коронавирус непропорционально влияет на представителей разных этнических групп. Например, у бангладешцев, пакистанцев или африканцев больше шансов столкнуться с осложнениями при заболевании коронавирусной инфекцией.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (971)

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