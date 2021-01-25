14:02 25 Января 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.36
  • EUR90.41
Поиск
Telegram

Sputnik запускает в Telegram новостной канал на английском языке

© AFP 2019 / Yuri KADOBNOV
В мире
Получить короткую ссылку
59 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20210125/1031696663/Sputnik-zapuskaet-v-Telegram-novostnoy-kanal-na-angliyskom-yazyke.html

Корреспонденты Sputnik будут сообщать читателю в прямом эфире 24/7 обо всех крупных мировых событиях, от государственных визитов до протестов и террористических атак.

СУХУМ, 25 янв - Sputnik. Информационное агентство Sputnik запускает новый информационный канал на английском языке в Telegram.

Sputnik развивает свои новостные сервисы с помощью мультимедийных возможностей Telegram для освещения политики, бизнеса, топовых мировых экономических тенденций, новостей по обороне и безопасности, космосу, здравоохранению и других тем для широкой аудитории.

Канал будет публиковать текстовые сообщения, фото и графические изображения, видео, аудио, статистику и графики, чтобы предоставлять читателю самые свежие новости со всего мира, главные новости дня, новости из России, курьезные происшествия, а также заглядывать за кулисы мировых событий.

Мы предложим читателю выдержки из наших самых интересных эксклюзивных интервью с высшими должностными лицами правительств разных стран, представителями бизнеса, политиками, лидерами общественного мнения, аналитиками и экспертами.

© Sputnik / Нина Зотина
Абхазские журналисты посетили штаб-квартиру Sputnik

Корреспонденты Sputnik будут сообщать читателю в прямом эфире 24/7 обо всех крупных мировых событиях, начиная от государственных визитов до акций протеста, террористических атак и вспышек инфекций.

Вы можете найти Sputnik в Telegram и подписаться на наш аккаунт по адресу @sputniknewsint

Информационное агентство Sputnik – часть крупнейшего российского средства массовой информации "Россия сегодня". Наши новостные ленты, которые публикуются на разных языках (английском, русском, арабском, китайском, испанском и фарси), предоставляют уникальные возможности для глобальной аудитории.

Sputnik производит собственный мультимедийный контент и вещает на более чем 30 языках. Кроме того, радио Sputnik обеспечивает более 800 часов радиопрограмм каждый день, которые охватывают более 130 городов в 34 странах мира. Эксклюзивный контент для новостных лент также предоставляют региональные редакции (медиацентры) в Вашингтоне, Каире, Пекине и Монтевидео.


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Овальный кабинет Белого дома сквозь годы
"К нему на интервью выстраивалась целая очередь": ведущий RT America о Ларри Кинге
Стратегический тоннель: ИнгурГЭС встала на ремонт
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться