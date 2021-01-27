Путин выступил на Давосском форуме

Владимир Путин впервые после 12-летнего перерыва выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

СУХУМ, 27 янв - Sputnik. Всемирный экономический форум стартовал в понедельник, впервые за полвека он проходит в онлайн-формате. Российский лидер рассказал, как изменился мир во время пандемии коронавирусной инфекции, читайте в материале РИА Новости.

О глубинных переменах

По словам президента, пандемия стала серьезным вызовом для всего человечества, который подстегнул уже давно наметившиеся изменения в экономике, политике и социальной сфере, резкую поляризацию общественных взглядов, социальное расслоение и обострение популизма.

"Конечно же, в истории нет прямых параллелей, но некоторые эксперты — и я с уважением отношусь к их мнению - связывают текущую ситуацию с тридцатыми годами прошлого века. С такой ситуацией можно соглашаться, можно не соглашаться, но по многим параметрам - по масштабу и комплексному системному характеру вызовов, потенциальных угроз - определенная аналогия все-таки напрашивается", — заявил он.

Российский лидер также указал, к чему подобное развитие событий может привести.

"Ситуация может развиваться непредсказуемо и неуправляемо. Если, конечно, не предпринимать ничего для того, чтобы этого не случилось. Тем более есть вероятность столкнуться с настоящим срывом в мировом развитии, чреватым борьбой всех против всех", — отметил он.

По словам Путина, мир сталкивается с двумя категориями вызовов: социально-экономическими и общественно-политическими.

О социально-экономических вызовах

Одним из вызовов для всего мира Путин назвал социально-экономические проблемы. Он подчеркнул, что основную выгоду от глобального роста получили развивающиеся страны, но результатом этого стал разрыв в благосостоянии граждан.

"Доходы в развитых странах достались одному проценту населения, а у остальных доходы не росли", — заявил он.

Причиной перекосов в глобальном социальном развитии, по мнению российского лидера, стала догматическая политика отдельных стран в 1980-е годы. При этом накопленные социально-экономические проблемы выливаются в неустойчивость глобального развития.

"Рост экономических проблем и неравенство раскалывают общество, порождают социальную, расовую, национальную нетерпимость, причем такое напряжение прорывается наружу даже в странах с казалось бы устоявшимися гражданскими и демократическими институтами, призванными сглаживать, гасить подобные явления и эксцессы", — сказал Путин.

В связи с этим основной задачей президент России назвал выход из бедности.

"По оценкам Всемирного банка, в Китае, например, число людей с более низкими доходами сократилось с 1,1 миллиарда человек в 1990 году до менее чем 300 миллионов в последние годы. Это, безусловно, успех Китая. В России с 64 миллионов человек в 1999 году до порядка 5 миллионов в настоящее время. И мы считаем, что это тоже движение вперед в нашей стране. В самом главном, кстати говоря, направлении", — заявил Путин.

По словам президента, теперь развитие экономики будет во много определяться бюджетными стимулами, где ключевую роль действия правительства и центральных банков.

Об общественно-политических вызовах

Также российский лидер заявил о деградации системы глобальной безопасности.

"Происходит ослабление международных институтов, множатся региональные конфликты, деградирует и система глобальной безопасности... Противоречия все-таки закручиваются, что называется, "по спирали". Как известно, неспособность и неготовность разрешать подобные проблемы по существу в XX веке обернулись катастрофой Второй мировой войны", — отметил он.

При этом Путин указал на возрастание градуса агрессии во внешнеполитической риторике отдельных стран.

В связи с этим президент выразил надежду на невозможность глобального конфликта в современном мире

"Конечно, сейчас такой глобальный, горячий конфликт, надеюсь, в принципе невозможен. Очень на это надеюсь. Он означал бы конец цивилизации", — сказал Путин.

Также российский лидер отметил, что все более значимую роль в современном обществе играют цифровые гиганты.

"Все более значимую роль в жизни общества стали играть технологические, прежде всего цифровые гиганты. Сейчас об этом много говорят, особенно применительно к событиям, которые в (Соединенных. — прим. ред.) Штатах происходили в предвыборной кампании. И это уже не просто гиганты какие-то экономические, по отдельным направлениям они уже де-факто конкурируют с государством", — заявил он.

Карабахский конфликт

Международное сообщество должно оказать гуманитарную помощь Нагорному Карабаху, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Перед международным сообществом и, несомненно, перед странами, участвовавшими в разрешении конфликта, стоит задача оказания помощи пострадавшим районам, в решении гуманитарных проблем, связанных с возвращением беженцев, с восстановлением разрушенной инфраструктуры, защитой и восстановлением памятников истории, религии и культуры", - сказал Путин в среду на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в этом году проходит онлайн.

По его словам, Россией были предприняты активные посреднические усилия, чтобы остановить вооруженный конфликт в районе Нагорного Карабаха.

"Мы стремились следовать договоренностям, достигнутым в минской группе ОБСЕ, в частности между ее сопредседателями - Россией, США и Францией", - отметил российский президент, добавив, что это "хороший пример сотрудничества".

О надеждах на будущее

Для борьбы с этими вызовами, по мнению Путина, необходима консолидация усилий всех членов мирового сообщества.

"Дорогие друзья, все мы знаем, что конкуренция, соперничество между странами в мировой истории не прекращались и не прекращаются, и не прекратятся никогда, и противоречия, столкновения интересов на самом деле естественная вещь для столь сложного организма, как сегодняшняя человеческая цивилизация. Однако в переломные моменты не мешало, а, напротив, побуждало объединять усилия на самых важных, действительно судьбоносных направлениях. И мне представляется, что сейчас как раз такой период", — обратился он с призывом к мировому сообществу.

В частности, в числе наиболее важных задач подобного рода он назвал координацию усилий по повышению доступности вакцины от COVID-19.

"Мы видим, что массовая вакцинация доступна сегодня прежде всего гражданам развитых стран, тогда как сотни миллионов людей на планете лишены даже надежды на подобную защиту. На практике такое неравенство может означать общую угрозу", — отметил Путин.

Президент также призвал европейских партнеров избавиться от фобий прошлого, которые мешают сотрудничеству с Россией.