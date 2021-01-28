21:03 28 Января 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD76.19
  • EUR92.13
Поиск

"Россия и Китай нас переиграли": в ВМС США ищут выход из положения

© Sputnik / Стрингер
В мире
Получить короткую ссылку
14 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/01/1a/1031708843.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20210128/1031722614/Rossiya-i-Kitay-nas-pereigrali-v-VMS-SShA-ischut-vykhod-iz-polozheniya.html

Увеличенное водоизмещение, новая силовая установка, перспективное оружие — Пентагон раскрыл детали проекта "эсминца будущего" DDG Next, который станет одним из основных классов надводных кораблей ВМС США уже к концу 2020-х.

СУХУМ, 28 янв - Sputnik. В Вашингтоне утверждают, что перспективный вымпел даст флоту весомое преимущество над любым противником. О том, что известно о DDG Next, читайте в материале Андрея Коц для РИА Новости.

Кирилл Коктыш
© Sputnik
Коктыш о призыве Столтенберга к союзникам НАТО: напомнил, что НАТО - "любимая жена" США

Больше энергии

Решение о разработке эсминца пятого поколения американцы приняли в минувшем году. Это назрело давно: представители ВМС неоднократно напоминали Белому дому, что флот надводных кораблей стареет. Двадцать семь эсминцев "Арли Берк" из 67 уже перешагнули 20-летний возраст. Ситуация с ракетными крейсерами класса "Тикондерога" еще сложнее: некоторым из этих кораблей перевалило за тридцать. Пентагон делал ставку на программу эсминцев-"невидимок" проекта "Замволт", рассчитывая получить 32 единицы. Но из-за баснословной цены флот ограничился лишь двумя вымпелами.

"Мы полностью исчерпали ресурс модернизации эсминцев класса "Арли Берк", — сообщил журналистам контр-адмирал ВМС США Пол Шлизе. — Все их характеристики повышены до возможного максимума. Настало время для корабля новой конструкции. Наши противники все больше развивают свои военно-морские силы. Нам нужен эсминец, способный эффективно действовать в зоне поражения их ударных систем. А ему понадобится новая система энергоснабжения".

Шлизе пояснил, что перспективные боевые корабли оснастят множеством энергозависимых систем — мощными средствами радиоэлектронной борьбы, лазерным оружием, дальнобойными радарами и сенсорами. Все это создаст неравномерную и не всегда предсказуемую нагрузку на энергосистему. Для проекта необходимо разработать принципиально новый, интегрированный комплекс энергоснабжения. По мнению контр-адмирала, это ключ к господству в Мировом океане.

Интегрированная система энергоснабжения, в частности, используется на двух американских эсминцах класса "Замволт". Особенность в том, что корабельные двигатели и обеспечивают движение корабля, и питают бортовую аппаратуру. На эсминцах "Арли Берк" и крейсерах "Тикондерога" за электронную периферию отвечают отдельные генераторы.

Минус такого подхода в том, что корабль далеко не всегда сможет вырабатывать достаточно энергии для всей бортовой электроники. Интегрированная система энергоснабжения, в свою очередь, позволит иметь "неприкосновенный запас", который задействуют при необходимости.

© Sputnik / Стрингер
Генсек НАТО хочет начать работать с Байденом

Больше "Арли Берка"

Подробностей о проекте DDG Next в открытом доступе пока немного. Известно, что главной ударной силой станут перспективные гиперзвуковые ракеты. Они не поместятся в ячейки установок вертикального пуска mk41, которыми оснащены современные американские надводные корабли. Поэтому перспективный эсминец будет крупнее, чем "Арли Берк" (полное водоизмещение — 9,5 тысячи тонн), но меньше "Замволта" (16 тысяч тонн).

"Нам не нужен огромный монстр. С другой стороны, требуется больший боезапас, чем у современных кораблей, — ранее рассказал журналистам начальник военно-морских операций ВМС США адмирал Майкл Гилдей. — На "Арли Берк" последних модификаций можно установить не так уж и много дополнительного оборудования и вооружения. Поэтому флоту и необходим эсминец принципиально новой конструкции. Смысл в том, чтобы установить на этот корабль все самые современные системы и потом их совершенствовать, а также заменять новыми".

В 2021-м финансовом году в разработку перспективного эсминца планируют вложить 46,5 миллиона долларов. Стоимость одного корабля оценивают в 2,5 миллиарда долларов. Впрочем, специалисты считают, что эти суммы вырастут. Первые серийные изделия обычно стоят гораздо дороже, чем последующие. Тем не менее в Пентагоне уверены: DDG Next обойдется существенно дешевле, чем злополучные "Замволты" (4,2 миллиарда каждый).

Российский "Лидер"

В России тоже есть несколько амбициозных программ надводных кораблей будущего. Одна из них — эсминец проекта 23560 "Лидер". К разработке приступили в 2010-м. Эти корабли должны заменить эсминцы проекта 956, большие противолодочные корабли проекта 1155, а также ракетные крейсера проектов 1164 и 1144. Точные технические параметры "Лидера" пока не раскрывались, однако известно, что стоимость постройки головного вымпела приблизится к ста миллиардам рублей.

© Видео Минобороны России/RUPTLY
Подлость НАТО, коронавирус и перевооружение: в Российской армии подвели итоги 2020 года

Проект 23560 представляет собой атомные эсминцы первого ранга дальней морской и океанской зоны. Полное водоизмещение — 17-19 тысяч тонн. Корабль вооружат противокорабельными ракетами "Оникс" и "Циркон", а также крылатыми "Калибрами" для ударов по наземным целям. Количество ячеек вертикального пуска — 64. Корабельная ПВО — морская версия ЗРС С-400 или перспективная С-500, минно-торпедное вооружение — 12 аппаратов комплекса "Пакет-НК". Авиационная группа — два вертолета в палубных ангарах.

Скорость — более 30 узлов, автономность плавания — от 60 до 90 суток. Экипаж сравнительно немногочисленный для корабля такого водоизмещения — 400-500 человек. В августе 2017-го сообщили, что проект перспективного "Лидера" утвердили в Минобороны.

По последним данным, закладка головного корабля состоится не ранее 2023-го. Запланировано изготовление минимум восьми эсминцев. Впрочем, учитывая сложности со строительством крупных надводных кораблей, испытываемые российской оборонкой, велика вероятность того, что эти планы серьезно скорректируют, а работы по проекту "Лидер" существенно "сдвинут вправо".


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Шортлист конкурса Sony World Photography Awards 2021
Как российские миротворцы обеспечивают безопасность в Лачинском коридоре
"Пьяная" дорожная статистика в Абхазии за 2020 год
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться