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Движение Black Lives Matter выдвинули на Нобелевскую премию мира

© Sputnik / Brian Smith
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20210130/1031731758/Dvizhenie-Black-Lives-Matter-vydvinuli-na-Nobelevskuyu-premiyu-mira.html

Движение Black Lives Matter ("Жизни черных имеют значение") ратует за прекращение финансирования полиции и борется за "расовую справедливость" в США и других странах, проводя протесты и погромы.

СУХУМ, 30 янв - Sputnik. Член норвежского парламента Петтер Эйде выдвинул движение Black Lives Matter (BLM) на Нобелевскую премию мира 2021 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Guardian.

© Sputnik / Brian Smith
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Как сообщается, такое решение он принял, поскольку призывы BLM к системным изменениям распространились по всему миру. В своей заявке на выдвижение Эйде отметил, что BLM заставило страны за пределами США бороться с расизмом в своих обществах.

"Я считаю, что одна из ключевых проблем, с которыми мы столкнулись в Америке, но также в Европе и Азии, - это своего рода эскалация конфликта, основанного на неравенстве. Black Lives Matter стало очень важным всемирным движением по борьбе с расовой несправедливостью", - приводит газета его слова. По его мнению, сторонники BLM добились колоссальных успехов в повышении глобальной осведомленности о расовой несправедливости.

Он также отверг критические замечания, которые указывали на то, что движение стояло за насилием в городах Америки.

© Видео RT
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"Исследования показали, что большинство демонстраций, организованных Black Lives Matter, носили мирный характер", - добавил он.

В конце мая 2020 года по городам США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Он погиб в результате задержания полицейскими, когда один из них навалился ему коленом на шею. Движение Black Lives Matter ("Жизни черных имеют значение"), выступления под лозунгами которого проходили в городах США и многих других странах, ратует за прекращение финансирования полиции и борется за "расовую справедливость", организуя и проводя погромы.


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