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На Кубани за сутки подтверждено 182 случая COVID-19

© Sputnik / Николай Хижняк
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (984)
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Sputnik Абхазия
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За последние сутки в России выявлено 18 359 новых случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах.

СУХУМ, 31 янв - Sputnik. За последние сутки в Краснодарском крае зафиксировано 182 новых случая коронавируса, сообщает администрация региона. 

Из общего числа в Краснодаре выявлено 48 случаев, в Сочи – 28. Возраст пациентов от двух до 87 лет, среди них 83 мужчины и 99 женщин.

В медицинские организации края с подозрением на коронавирус обратились 170259 жителей. Лабораториями края проведено 2354974 исследования. Общее число заболевших COVID-19 – 33681. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 593,4. Выздоровели 24652 жителя, в том числе за последние сутки 258. Скончались 1469 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 850 439 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 73 182 летальных исхода, выздоровело 3 300 004 человека.

С начала эпидемии в Абхазии выявили 11520 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 9820 человек, скончались 172 человека.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (984)

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