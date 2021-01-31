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Будет изучено влияние вакцины "Спутник V" на онкобольных

© Sputnik Абзал Калиев
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Sputnik Абхазия
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Исследования вакцины от коронавирусной инфекции на онкобольных пока не проходили ни в одной стране мира.

СУХУМ, 31 янв - Sputnik. Исследования вакцины "Спутник V" на пациентах с онкологическими заболеваниями начнутся в России в течение полутора месяцев, заявил главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Уже формируются группы больных, которые примут участие в исследование, а также определен порядок проведения исследования.

Ранее сообщалось, что "Спутник V" следует с осторожностью применять пациентам со злокачественными новообразованиями, так как информации пока недостаточно. При этом вакцинация пациентам с раком не противопоказана.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

© Sputnik / Максим Богодвид
Вакцинацию "Спутником V" начнут в ДНР

Поставка российской вакцины "Спутник V" в Абхазию ожидается в конце января - начале февраля 2021 года, заявлял в интервью телеканалу RT президент республике Аслан Бжания. В своем последнем интервью Абхазскому телевидению глава госдарства также отметил, что по договоренности с Российской Федерацией будет запущен процесс вакцинации населения республики.    

Ранее, в сентябре 2020 года, Абхазия запросила у России около двадцати тысяч доз вакцин от коронавируса "Спутник-V".


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