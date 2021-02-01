Число случаев COVID-19 в мире превысило 102 миллиона

Лидером по количеству пациентов с COVID-19 остаются Соединенные Штаты Америки, Россия находится на пятом месте.

СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в мире, достигло 102 миллионов, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)

Скончались более двух миллионов пациентов с COVID-19.

Лидером по числу выявленных инфицированных остаются США — более 25 миллионов. На втором месте Индия (более 10,7 миллиона), на третьем — Бразилия (более девяти миллионов), на четвертом — Россия (более 3,8 миллиона), на пятом — Великобритания (более 3,7 миллиона).

В России, по последним данным, выявлено 3 850 439 случаев коронавируса, 73 182 человека умерли, 3 300 004 выздоровели.

По состоянию на 30 января с начала эпидемии в Абхазии выявили 11520 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 9820 человек, скончались 172 человека.