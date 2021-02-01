16:22 01 Февраля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD75.51
  • EUR91.54
Поиск

Число случаев COVID-19 в мире превысило 102 миллиона

© Sputnik / Евгений Одиноков
В мире
Получить короткую ссылку
Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (985)
81 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0c/17/1031513199.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20210201/1031739013/Chislo-sluchaev-COVID-19-v-mire-prevysilo-102-milliona.html

Лидером по количеству пациентов с COVID-19 остаются Соединенные Штаты Америки, Россия находится на пятом месте.

СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в мире, достигло 102 миллионов, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)

© Foto / Медицинский научно-образовательный центр МГУ
Врач рассказал, можно ли быть переносчиком коронавируса после прививки

Скончались более двух миллионов пациентов с COVID-19.

Лидером по числу выявленных инфицированных остаются США — более 25 миллионов. На втором месте Индия (более 10,7 миллиона), на третьем — Бразилия (более девяти миллионов), на четвертом — Россия (более 3,8 миллиона), на пятом — Великобритания (более 3,7 миллиона).

В России, по последним данным, выявлено 3 850 439 случаев коронавируса, 73 182 человека умерли, 3 300 004 выздоровели.

По состоянию на 30 января с начала эпидемии в Абхазии выявили 11520 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 9820 человек, скончались 172 человека.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (985)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Эпоха Бориса Ельцина
Как виртуальная реальность помогает в отборе будущих военных
"Пьяная" дорожная статистика в Абхазии за 2020 год
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться