Флот России уничтожил корабль "противника" в Черном море

Фрегат Черноморского флота (ЧФ) России "Адмирал Макаров" совместно с расчетами береговых противокорабельных комплексов "Бастион" провел учение по уничтожению корабля противника, сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Фрегат Черноморского флота (ЧФ) России "Адмирал Макаров" совместно с расчетами береговых противокорабельных комплексов "Бастион" уничтожил корабль условного противника, сообщает отдел информационного обеспечения ЧФ.

"На Черноморском флоте проведено совместное учение корабельных сил и береговых противокорабельных ракетных комплексов по отражению удара и уничтожению надводного корабля условного противника", - говорится в сообщении.

"Противник" намеревался нанести удар по береговым объектам Черноморского флота. "Адмирал Макаров" обнаружил вражеский корабль и условно поразил его ракетным комплексом "Калибр-НК". После этого корабль был обстрелян расчетами "Бастиона".

При этом учебный бой проведен с использованием электронных пусков ракет, без фактического применения ракетного оружия.

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