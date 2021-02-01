16:22 01 Февраля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD75.51
  • EUR91.54
Поиск
Парад ВМФ в Сирии

Флот России уничтожил корабль "противника" в Черном море

Пресс-служба Минобороны РФ
В мире
Получить короткую ссылку
6710
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/02/01/1031741842.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20210201/1031741872/Flot-Rossii-unichtozhil-korabl-protivnika-v-Chernom-more.html

Фрегат Черноморского флота (ЧФ) России "Адмирал Макаров" совместно с расчетами береговых противокорабельных комплексов "Бастион" провел учение по уничтожению корабля противника, сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Фрегат Черноморского флота (ЧФ) России "Адмирал Макаров" совместно с расчетами береговых противокорабельных комплексов "Бастион" уничтожил корабль условного противника, сообщает отдел информационного обеспечения ЧФ.

"На Черноморском флоте проведено совместное учение корабельных сил и береговых противокорабельных ракетных комплексов по отражению удара и уничтожению надводного корабля условного противника", - говорится в сообщении.

"Противник" намеревался нанести удар по береговым объектам Черноморского флота. "Адмирал Макаров" обнаружил вражеский корабль и условно поразил его ракетным комплексом "Калибр-НК". После этого корабль был обстрелян расчетами "Бастиона".

При этом учебный бой проведен с использованием электронных пусков ракет, без фактического применения ракетного оружия.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что вечером 28 января в Черное море зашел эсминец ВМС США "Портер", где присоединился к "Дональду Куку". В НАТО объяснили появление этих эсминцев "наращиванием военной мощи" России.

Читайте также:


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Эпоха Бориса Ельцина
Как виртуальная реальность помогает в отборе будущих военных
"Пьяная" дорожная статистика в Абхазии за 2020 год
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться