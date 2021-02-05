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Названы причины повторного заражения COVID-19

© Sputnik / Евгений Одиноков
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (991)
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Sputnik Абхазия
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Американские медики изучили случаи повторного заражения у ранее переболевших коронавирусом.

СУХУМ, 5 фев - Sputnik. Повторное заражение COVID-19 возможно как на фоне слабого иммунитета, так и из-за реактивизации оставшегося в организме вируса.

К такому выводу пришли американские медики, изучавшие случаи повторного заражения у ранее переболевших коронавирусом. Результаты исследования опубликованы в журнале BMJ Case Reports.

Ученые не могу с уверенностью обозначить, при повторном заболевании человек повторно заражается или активируется вирус, который продолжительное время находился в организме. 

Так, американские исследователи из Медицинской школы Йельского университета описали случай, когда человек, переболевший COVID-19, после четырех месяцев отсутствия симптомов и серии отрицательных ПЦР-тестов снова заболел.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в своих рекомендациях пишут, что положительный результат мазка на SARS-CoV-2 в течение 90 дней после первоначальной инфекции скорее свидетельствует об устойчивом выделении вируса, чем о повторном заражении.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (991)

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