Президент России рассказал, кто будет править миром

Владимир Путин считает, что Российская Федерация обладает всеми необходимыми ресурсами, чтобы быть в числе лидеров в сфере науки.

СУХУМ, 8 фев - Sputnik. Президент России Владимир Путин считает, что править миром будет тот, кто станет лидером в глобальном соревновании за технологии и знания. Об это он заявил на совете по науке и образованию, пишет РИА Новости.

"Мы видим, что глобальные соревнования за технологии и знания во всем мире стремительно растут <…> и совершенно очевидно, что тот, кто вырвется вперед, будет определять дальнейшее развитие всего человечества", — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что научный и технологический суверенитет — это вопрос настоящего и будущего России, и у нее есть все, чтобы быть в числе лидеров в сфере науки.

Правительству Путин поручил подготовить новую государственную программу научно-технологического развития, кардинально изменив подходы к финансированию науки за счет бюджетных средств. При этом, подчеркнул президент, необходимо учитывать опыт организации сложнейших технологических проектов в сфере оборонно-промышленного комплекса.