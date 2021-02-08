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Голикова заявила о стабилизации ситуации с COVID-19 в России

© Sputnik / Алексей Майшев
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (996)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20210208/1031801444/Golikova-zayavila-o-stabilizatsii-situatsii-s-COVID-19-v-Rossii.html

Всего в России с начала пандемии выявлено 3 983 197 случаев коронавируса, 3 472 091 выздоровело, 77 068 человек умерли.

СУХУМ, 8 фев - Sputnik. Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Сегодня мы можем сказать, что в стране с распространением новой коронавирусной инфекции ситуация стабилизируется", - сказала Голикова на брифинге.

По ее словам, в РФ фиксируется снижение темпов прироста новых случаев COVID-19.

© Sputnik / Павел Бедняков
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"За прошедшую неделю, календарную неделю по воскресенье включительно темп прироста снизился с 0,52% до 0,45%. Сегодня мы фиксируем дальнейшее снижение, и этот показатель составляет 0,4%", - отметила она. 

 

В стадии стабильного снижения по COVID-19 в настоящий момент находятся 29 регионов России. Снижение смертности за январь по стране предварительно составило чуть более 11% по сравнению с декабрем, сообщила вице-премьер.

По ее словам, на сегодняшний день все регионы страны находятся в зоне заболеваемости ниже единицы.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии по состоянию на 6 февраля выросло до 11800. Выздоровели 10625 человек, летальных случаев 181.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (996)

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