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Биткоин трижды за ночь обновил исторический рекорд

© Sputnik / Алексей Сухоруков
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Sputnik Абхазия
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Рост самой популярной криптовалюты в мире составил 22,1 процента за последнюю ночь.

СУХУМ, 9 фев - Sputnik. Цена на биткоин трижды за ночь, в течение нескольких часов, побила исторический рекорд и превысила 47 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Самая популярная криптовалюта достигла цены 47 460 долларов за одну единицу на крупнейшей в этой сфере бирже Binance. Рост составил 22,1 процента.

Сначала биткоин превысил отметку в 45 тысяч долларов, а затем подорожал до 46 тысяч долларов.

© Sputnik / Владимир Астапкович
Названа причина снижения цены биткоина

Обновление новых рекордов началось после того, как компания Tesla сообщила, что в январе 2021 года обновила свои инвестиционную политику с целью обеспечения большей гибкости для дальнейшей диверсификации и максимизации доходов.

Новая компания может инвестировать часть денежных средств в определенные альтернативные резервные активы, включая цифровые активы, золотые слитки, фонды, торгуемые на бирже, и другие активы.

В сообщении Tesla говорится о том, что в будущем планируется принимать биткоин в качестве формы оплаты за продукты, в соответствии с применимыми законами и первоначально на ограниченной основе.

Как прокомментировал РИА Новости глава аналитического центра "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков, биткоин продолжит обновлять максимумы за счет новой волны привлечения мелких игроков крипторынка перед неизбежной коррекцией.

Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его более чем вдвое. 8 января биткоин установил очередной исторический рекорд в 41 950 долларов, затем стал заметно корректироваться.


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