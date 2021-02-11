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Россия призвала США прекратить искать предлоги для присутствия в Черном море

© Foto / Flickr / Official U.S. Navy Page
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О том, что в Черном море проходят совместные американо-турецкие учения с участием эсминцев и разведывательных самолетов США, заявил Шестой флот ВМС Соединенных штатов.

СУХУМ, 11 фев - Sputnik. Посольство России в Вашингтоне призвало военных США прекратить искать предлоги для присутствия в Черном море, сообщает РИА Новости.

© AFP 2019 / ROSLAN RAHMAN
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Посольство ретвитнуло в своем официальном аккаунте в Twitter сообщение Шестого флота ВМС США о совместных американо-турецких учениях в Черном море, в которых приняли участие два эсминца США и два разведывательных самолета P-8A ВМС США.

"Похоже, Шестому флоту США не терпится найти врага в Черном море. Он отчаянно ищет предлоги - теперь уже открыто под флагом военных учений - для увеличения своего присутствия в регионе", - говорится в заявлении посольства.

"Мы призываем американских военных прекратить безрассудное бряцание оружием и заниматься своим делом в территориальных водах Соединенных Штатах. Мир и безопасность Черного моря не нуждаются в чужом вмешательстве", - отметили представители посольства.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что усиление присутствия альянса в Черном море связано с действиями России, в частности с укреплением ВМФ.

Накануне, 10 февраля Украина предложила использовать воздушное пространство над Крымом для воздушных операций НАТО.


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