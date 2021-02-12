Лавров заявил о готовности к разрыву отношений с Евросоюзом

Евросоюз заявил о возможности введения антироссийских санкций. Этот вопрос будет рассматриваться на заседании Совета глав МИД ЕС 22 февраля, а затем - в марте на саммите объединения.

СУХУМ, 12 фев - Sputnik. Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом, заявил глава МИД Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

"В случае, если еще раз увидим, <...> что в каких-то областях накладываются санкции, создающие риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах. Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира — готовься к войне", — сказал Лавров в эфире YouTube-канала Соловьев Live.

После визита в Москву главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который заявил, что Россия "не оправдала ожиданий" и "не стала современной демократией", в Брюсселе заявили, что могут ввести новые антироссийские санкции.

Причиной напряженности, помимо конфликтов на Украине и в Приднестровье, а также ситуации в Белоруссии, стал арест Алексея Навального и задержания митингующих на несогласованных акциях 23 и 31 января.

В конце января Европарламент большинством голосов приняли резолюцию (которая не носит обязательного характера) в связи с арестом в России Алексея Навального, в которой потребовали от Евросоюза "незамедлительно препятствовать завершению проекта "Северный поток-2", а также "чувствительно усилить" ограничительные меры против РФ в связи с задержанием оппозиционера.

МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а глава министерства Сергей Лавров отмечал, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла поведение западных дипломатов и западных МИД в ситуации с процессом над Навальным цепочкой политических постановочных акций.