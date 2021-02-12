В МИД России назвали условие разрыва отношений с Евросоюзом

На этой неделе в Евросоюзе заявили, что могут ввести новые антироссийские санкции. Это произошло после визита в Москву Жозепа Борреля.

СУХУМ, 12 фев - Sputnik. Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если он пройдет по инициативе ЕС, сообщили журналистам в МИД России, пишет РИА Новости.

"Со своей стороны, настойчиво призываем еэсовцев к равноправному и взаимоуважительному сотрудничеству, о чем и сказал Сергей Лавров", — добавили в министерстве.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что готовность к разрыву — это точно не выбор России и в Москве предпочитают развивать отношения с Брюсселем, о чем говорилось неоднократно.

"Сколько раз мы приводили различные аргументы в пользу этого взаимодействия, которое могло бы развиваться, и с объединением ЕС, и на двусторонней основе с членами Евросоюза, по решению мировых проблем. Но, к сожалению, мы слышим очень агрессивную риторику", — сказала она в эфире Первого канала.

Ранее Лавров подчеркнул, что Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономики. При этом он призвал Брюссель к равноправному сотрудничеству.

Представитель главы европейской дипломатии Жозепа Борреля заявил, что в Брюсселе приняли к сведению заявление российского министра.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что некоторые СМИ исказили слова министра, и отметил, что Москва не собирается быть инициатором разрыва отношений и стремится развивать отношения с ЕС, но готова к худшему.

На этой неделе в Евросоюзе заявили, что могут ввести новые антироссийские санкции. Это произошло после визита в Москву Жозепа Борреля, по мнению которого, Россия "не оправдала ожиданий" и "не стала современной демократией".

Причиной напряженности, помимо конфликтов на Украине, в Приднестровье и ситуации в Белоруссии, стал арест Алексея Навального и задержания митингующих на несогласованных акциях 23 и 31 января, а также 2 февраля.