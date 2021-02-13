Семибалльное землетрясение произошло близ Еревана

В Ереване землетрясение ощущалось силой 5-6 баллов, в Арагацотнской, Араратской, Ширакской, Армавирской, Вайоц-Дзорской областях – 3-4 балла.

СУХУМ, 13 фев - Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,7 и силой в эпицентре до семи баллов произошло недалеко от Еревана, сообщили в МЧС Армении.

"Тринадцатого февраля ...сейсмологическая станция территориальной службы сейсмической защиты зарегистрировала в 8 километрах юго-восточнее Еревана землетрясение магнитудой 4,7. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров, сила подземных толчков в эпицентре составила 6-7 баллов", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Данных о разрушениях и пострадавших нет.

Как отметил на своей странице в Facebook премьер-министр Никол Пашинян, эпицентр землетрясения, по предварительным данным, находился возле села Паракар Армавирской области.