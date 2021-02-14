Трамп оправдан на процессе по импичменту, его политическое будущее неясно

Трамп стал единственным президентом в истории США, который получил два импичмента в палате представителей, но оба раза был оправдан сенаторами.

СУХУМ, 14 фев - Sputnik. Сенат США оправдал бывшего президента Дональда Трампа на процессе по импичменту, сообщает РИА Новости.

За импичмент проголосовали 57 сенаторов, против было 43. Импичмент не набрал необходимых двух третей голосов и, таким образом, Трамп был оправдан по обвинению в подстрекательстве к мятежу 6 января, когда толпа его сторонников разгромила Капитолий и временно помешала утверждению президентских выборов.

Семь сенаторов-республиканцев проголосовали за то, чтобы осудить своего однопартийца Трампа. Это рекорд за все четыре случая в истории, когда сенат рассматривал импичмент главы государства.

Процесс прошел задним числом, уже после того, как Трамп ушел с поста президента. Защита доказывала, что это противоречит Конституции США, поскольку суть процесса в отстранении президента. Обвинение заявляло, что если судить президента задним числом нельзя, то любой президент сможет избежать ответственности, просто уйдя в отставку.

Демократы не преуспели в том, чтобы запретить Трампу баллотироваться на пост вновь. Трамп выпустил триумфальное заявление, в котором назвал импичмент "охотой на ведьм" и обещал продолжить "путь к величию Америки". Тем не менее он не сказал прямо, собирается ли баллотироваться в президенты.

"У нас впереди очень много работы, и скоро мы представим концепцию яркого, блестящего, неограниченного будущего Америки", - добавил Трамп.

Лидер демократов в сенате Чак Шумер выразил сожаление, что Трампа не удалось осудить. Лидер республиканцев Митч Макконнелл, хотя и проголосовал за невиновность Трампа, заявил сразу после голосования о "политической и моральной ответственности" бывшего президента за беспорядки в Капитолии.

"Президент Трамп в своем качестве частного лица по-прежнему ответственен за все, что он сделал, находясь на посту президента", - сказал Макконнелл.

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что она сама и ее семья были очень разочарована результатом голосования. "Мои внуки были очень разочарованы, что справедливость не восторжествовала. Но сенат проголосовал большинством в 15 голосов за то, чтобы осудить (Трампа)", - сказала Пелоси, допустив ошибку в подсчетах на один голос.