Число новых заражений COVID-19 в мире снижается пятую неделю подряд

Коронавирусом в мире заразились уже более 108 миллионов человек, почти 2,4 миллиона из них скончались.

СУХУМ, 15 фев – Sputnik. Количество новых заражений коронавирусной инфекцией в мире снижается пятую неделю подряд, заявил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Об этом сообщает РИА Новости.

"Количество сообщений о случаях COVID-19 по всему миру снижается пятую неделю подряд. На прошлой неделе было самое низкое с октября количество заражений за неделю", - сказал он.

По его словам, за пять недель количество новых заражений, которые регистрируются в неделю, сократилось почти вдвое.

Коронавирусом в мире заразились уже более 108 миллионов человек, почти 2,4 миллиона из них скончались. Больше всего зараженных и жертв в США, Индии и Бразилии.