23:35 15 Февраля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.31
  • EUR88.98
Поиск

Число новых заражений COVID-19 в мире снижается пятую неделю подряд

© Sputnik / Илья Питалев
В мире
Получить короткую ссылку
Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1003)
13710
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/02/0f/1031843342.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20210215/1031843378/Chislo-novykh-zarazheniy-COVID-19-v-mire-snizhaetsya-pyatuyu-nedelyu-podryad.html

Коронавирусом в мире заразились уже более 108 миллионов человек, почти 2,4 миллиона из них скончались.

СУХУМ, 15 фев – Sputnik. Количество новых заражений коронавирусной инфекцией в мире снижается пятую неделю подряд, заявил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Об этом сообщает РИА Новости.

© AFP 2019 / HECTOR RETAMAL
Специалисты ВОЗ назвали самую вероятную версию происхождения коронавируса

"Количество сообщений о случаях COVID-19 по всему миру снижается пятую неделю подряд. На прошлой неделе было самое низкое с октября количество заражений за неделю", - сказал он.

По его словам, за пять недель количество новых заражений, которые регистрируются в неделю, сократилось почти вдвое.

Коронавирусом в мире заразились уже более 108 миллионов человек, почти 2,4 миллиона из них скончались. Больше всего зараженных и жертв в США, Индии и Бразилии.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1003)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Без карнавала жизнь не та: празднества в Бразилии, несмотря на запрет
Долгожданное событие: театры Абхазии открывают свои двери
Анализ на COVID-19: где и как пройти диагностику
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться