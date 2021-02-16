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Стоимость биткоина почти достигла 50 тысяч долларов

© Sputnik / Владимир Трефилов
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Sputnik Абхазия
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В середине декабря криптовалюта побила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его более чем вдвое.

СУХУМ, 16 фев - Sputnik. Самая популярная криптовалюта, биткоин, вновь побила исторический рекорд, превысив стоимость в 49,7 тысяч долларов и почти достигнув новой психологической отметки в 50 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 7:22 биткоин дорожал на 5,43% - до 49 605 долларов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance по состоянию на 7:22 биткоин рос в цене на 5,74% - до 49 541 доллара. 

Рост биткоина начался еще 8 февраля, после того как компания Илона Маска Tesla анонсировала полтора миллиарда инвестиций в эту криптовалюту. На фоне этого цена криптовалюты превысила достигнутый 8 января уровень в 41 950 долларов и два дня подряд била исторические рекорды.


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