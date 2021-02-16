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ФСБ России пресекла деятельность "финансистов" ИГ* в Крыму и Татарстане

© Foto / Пресс-служба ФСБ РФ
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20210216/1031845258/FSB-Rossii-presekla-deyatelnost-finansistov-IG-v-Krymu-i-Tatarstane.html

Против задержанных возбудили уголовное дело о содействии террористической деятельности. Следствие продолжается.

СУХУМ, 16 фев - Sputnik. Сотрудники ФСБ России и Росфинмониторинга ликвидировали в Крыму и Татарстане ячейку, собиравшую деньги для боевиков "Исламского государства"*, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Правонарушители под видом благотворительности в интернете собирали деньги для перевода за рубеж на нужды боевиков. Это продолжалось, по данным следствия, с 2015 по 2019 год.

У задержанных изъяли средства связи, компьютерную технику и носители информации.

Против них возбудили уголовное дело о содействии террористической деятельности. Следствие продолжается.

* Террористическая организация, запрещенная в России.


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