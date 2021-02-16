ФСБ России пресекла деятельность "финансистов" ИГ* в Крыму и Татарстане

СУХУМ, 16 фев - Sputnik. Сотрудники ФСБ России и Росфинмониторинга ликвидировали в Крыму и Татарстане ячейку, собиравшую деньги для боевиков "Исламского государства"*, сообщает Центр общественных связей ФСБ.
Правонарушители под видом благотворительности в интернете собирали деньги для перевода за рубеж на нужды боевиков. Это продолжалось, по данным следствия, с 2015 по 2019 год.
У задержанных изъяли средства связи, компьютерную технику и носители информации.
Против них возбудили уголовное дело о содействии террористической деятельности. Следствие продолжается.
* Террористическая организация, запрещенная в России.