12:36 23 Февраля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.98
  • EUR89.66
Поиск

Военный эксперт признал небоеспособность флагмана украинского флота

© Sputnik / Игорь Маслов
В мире
Получить короткую ссылку
2610
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/02/17/1031886106.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20210223/1031886134/Voennyy-ekspert-priznal-neboesposobnost-flagmana-ukrainskogo-flota.html

В сентябре 2020 года Береговая охрана США передала Киеву два списанных патрульных катера Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321), построенных в 1988 году.

СУХУМ, 23 фев - Sputnik. Флагман военно-морских сил Украины фрегат "Гетман Сагайдачный" потерял свои боевые способности и нуждается в модернизации, написал на своей странице в Facebook украинский военный эксперт Тарас Чмут. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сегодня корабль фактически небоеспособный и крайне редко выходит в море", - цитирует агентство его слова.

Чмут отметил, что почти за 30 лет службы корабль не прошел ни одной комплексной программы модернизации, и даже его ремонт был точечным и несистемным.

В последние годы украинские ВМС испытывают серьезные проблемы: старые корабли постепенно выходят из строя, а на новые не хватает средств. При этом Киев активно закупает иностранные списанные корабли. Так, в сентябре прошлого года Береговая охрана США передала Киеву два списанных патрульных катера Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321), построенных в 1988 году. В США также сообщали о решении подарить ВМС Украины еще два списанных патрульных катера этого типа.


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Взять дом с собой: перемещение 139-летнего Викторианского дома в Сан-Франциско
Выход из ограничений: как Абхазия возвращается к привычной жизни
Первые деньги: финансовый оборот Абхазии в январе
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться