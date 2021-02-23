Военный эксперт признал небоеспособность флагмана украинского флота

В сентябре 2020 года Береговая охрана США передала Киеву два списанных патрульных катера Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321), построенных в 1988 году.

СУХУМ, 23 фев - Sputnik. Флагман военно-морских сил Украины фрегат "Гетман Сагайдачный" потерял свои боевые способности и нуждается в модернизации, написал на своей странице в Facebook украинский военный эксперт Тарас Чмут. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сегодня корабль фактически небоеспособный и крайне редко выходит в море", - цитирует агентство его слова.

Чмут отметил, что почти за 30 лет службы корабль не прошел ни одной комплексной программы модернизации, и даже его ремонт был точечным и несистемным.

В последние годы украинские ВМС испытывают серьезные проблемы: старые корабли постепенно выходят из строя, а на новые не хватает средств. При этом Киев активно закупает иностранные списанные корабли. Так, в сентябре прошлого года Береговая охрана США передала Киеву два списанных патрульных катера Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321), построенных в 1988 году. В США также сообщали о решении подарить ВМС Украины еще два списанных патрульных катера этого типа.