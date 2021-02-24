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США предрекли распад через 20 лет

© Sputnik / Вера Голосова
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По мнению депутата Госдумы России, США сами выдавливают себя с международного рынка "санкционной борьбой".

СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил, что политика США может привести к деградации страны как одного из лидеров мировой политики и экономики.

"Я думаю, что их ждет в ближайшие 20 лет достаточно серьезная экономическая катастрофа, которая, вполне возможно, приведет к распаду государства", — пояснил депутат, напомнив, что некоторые американские политики уже предлагают отделить Калифорнию и другие штаты.

Он отметил, что доллар перестает быть гарантом, а американская демократия теряет статус эталона, как это было еще 15-20 лет назад. Сейчас Соединенные Штаты, считает депутат, превращаются в "полумаргинальную страну", где в соцсетях могут заблокировать президента, а ничем не обеспеченный доллар могут печатать в неограниченном количестве.

По мнению Свинцова, в США может повториться ситуация 1991 года, которая имела место в России.


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