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Снижена отпускная цена на "Спутник V"

© Sputnik / Владимир Трефилов
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Sputnik Абхазия
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Стоимость удалось снизить благодаря оптимизации технологии промышленного производства, а также росту его объемов.

СУХУМ, 25 фев - Sputnik. Минздрав России перерегистрировал предельную отпускную цену на вакцину "Спутник V", сообщили в пресс-службе правительства.

Первая российская вакцина от коронавируса стоила 1942 рублей, теперь — 866 рублей 81 копейку за два компонента, без налога на добавленную стоимость.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров отметил, что зарегистрированная предельная отпускная цена распространяется исключительно на вакцину, применяющуюся в масштабных государственных российских программах иммунизации.

© Sputnik
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"Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции. Его разработали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. В августе Минздрав зарегистрировал вакцину, с декабря в России стартовала гражданская прививочная кампания.
В начале февраля научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтверждающие его высокую эффективность и безопасность: вакцина полностью защищает от тяжелого течения COVID-19.

Помимо России, препарат уже одобрили в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гандурасе и Египте.

Поступление российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" в Абхазию ожидается в феврале-марте.


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